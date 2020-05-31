مفتي القدس يطالب الدول العربية بالدفاع عن المسجد الأقصى

طالب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين الدول العربية والإسلامية بالنهوض من أجل تحمل مسئوليتها في الدفاع وحماية ورعاية المسجد الأقصى المبارك، في ظل محاولات التهويد التي تمتد للمسجد وسائر أحياء المدينة المقدسة.وقال "حسين" لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن حماية الأقصى ليست مسئولية منفردة إنما مسئولية جماعية للمسلمين كافة، محذرا من دعوات المستوطنين المتطرفين المتواصلة لعودة اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى، مشيرا إلى حرص الأوقاف الإسلامية والمرابطين للتصدي ومواجهة هذه الاقتحامات العنصرية التهويدية.