الزراعة: توريد 3.25 مليون طن قمح

أكد الدكتور محمد عبدالمطلب رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة، أنه تم حصاد كامل مساحات القمح على مستوى الجمهورية، وأنه تم توريد 3 ملايين و250 ألف طن لصوامع وشون هيئة السلع التموينية، وأن عملية التوريد مستمرة بشكل يومي من المزارعين لاستكمال عمليات التوريد، وأنه لا يوجد مشكلة في تعوق عمليات التوريد في الوجه البحري والقبلي.وقال عبدالمطلب في تصريح لـ"الدستور"، إن متوسط إنتاجية الفدان 17 إردبا للفدان وأن الإنتاج مطمئن، وأن عمليات التوريد مستمرة حتى 15 يوليو من الشهر المقبل، كما أن عمليات التوريد تتم من خلال المزارعين مباشرة أو من خلال التجار الذين يقومون بشراء القمح من المزارعين والبيع لهيئة السلع التموينية، حيث أن بعض التجار يكون لدية رخصة أنه مزارع.وأضاف أن لجنة التوريد المشكلة من الزراعة والتموين والرقابة على الصادرات والواردات هي المسئولة عن استلام القمح يوميا وجودته وفحص القمح المحلي من المستورد، وأن رئيس الإدارة عضوا عن وزارة الزراعة في استلام القمح ويعد تقرير يومي ويتم تسليمه لرئيس قطاع الخدمات والمتابعة ثم يتم تسليمه للسيد القصير وزير الزراعة.