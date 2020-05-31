البنوك تهبط بمؤشرات قطر فى مستهل تعاملات الأسبوع

دفعت التراجعات التى أصابت أسهم قطاعى البنوك والخدمات المالية، بورصة قطر نحو الهبوط بشكل واضح لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد- بداية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشرها العام بنسبة 0.30% خاسرًا 26.33 نقطة ليصل إلى مستوى 8847.32 نقطة.وبلغ حجم التداول 53.6 مليون سهم بقيمة 123.9 مليون ريال عبر تنفيذ 5480 صفقة، وتراجع 16 سهمًا، وارتفع 24 سهمًا، فيما استقر سهمين، وتراجع قطاعي البنوك والخدمات المالية والصناعات ببورصة قطر، بنسبة 1.22%، 0.22%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.30%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%.وفي سياق متصل أعلنت شركة أعمال (أعمال)، أنه اعتبارًا من بعد إغلاق التداول في السوق اليوم، 29 مايو، تم إدراج "أعمال" إلى مؤشر MSCI قطر للشركات الصغيرة، ويأتي ذلك بعد المراجعة النصف سنوية التي أجراها مؤشر MSCI في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، بما في ذلك مؤشرات MSCI للشركات العالمية الصغيرة.يُعد مؤشر مورجان استانلي (MSCI) مزودًا رائدًا للمؤشرات والتحليلات القائمة على البحث، وتغطي مؤشراتها آلاف الأسهم حول العالم، وغالبًا ما تُستخدم كمعيار من قِبَلِ المستثمرين العالميين لقياس أداء المحافظ.وفي سياق آخر أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) عن توليها إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لسفينة الغاز الطبيعي المسال "الخريطيات" من طراز "كيوفليكس" من شركة "شل إنترناشونال للتجارة والشحن المحدودة" (شل)، اعتبارًا من 27 مايو 2020 وذلك كجزء من المرحلة الثانية لخطة عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن ليتم إدارتها داخليًا.سفينة "الخريطيات" ذات قدرة استيعابية 216،300 متر مكعب مملوكة بالكامل من قبل "ناقلات" ومستأجرة من قبل شركة "قطر للغاز"، تم بناء السفينة في كوريا الجنوبية من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وتم تسليمها في يونيو 2009 وهي في الخدمة منذ ذلك الحين.