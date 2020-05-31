رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنوك تهبط بمؤشرات قطر فى مستهل تعاملات الأسبوع

الأحد 31/مايو/2020 - 10:15 ص
بورصة قطر
بورصة قطر
اكرم عمران
طباعة
دفعت التراجعات التى أصابت أسهم قطاعى البنوك والخدمات المالية، بورصة قطر نحو الهبوط بشكل واضح لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد- بداية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشرها العام بنسبة 0.30% خاسرًا 26.33 نقطة ليصل إلى مستوى 8847.32 نقطة.

وبلغ حجم التداول 53.6 مليون سهم بقيمة 123.9 مليون ريال عبر تنفيذ 5480 صفقة، وتراجع 16 سهمًا، وارتفع 24 سهمًا، فيما استقر سهمين، وتراجع قطاعي البنوك والخدمات المالية والصناعات ببورصة قطر، بنسبة 1.22%، 0.22%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.30%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أعمال (أعمال)، أنه اعتبارًا من بعد إغلاق التداول في السوق اليوم، 29 مايو، تم إدراج "أعمال" إلى مؤشر MSCI قطر للشركات الصغيرة، ويأتي ذلك بعد المراجعة النصف سنوية التي أجراها مؤشر MSCI في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، بما في ذلك مؤشرات MSCI للشركات العالمية الصغيرة.

يُعد مؤشر مورجان استانلي (MSCI) مزودًا رائدًا للمؤشرات والتحليلات القائمة على البحث، وتغطي مؤشراتها آلاف الأسهم حول العالم، وغالبًا ما تُستخدم كمعيار من قِبَلِ المستثمرين العالميين لقياس أداء المحافظ.

وفي سياق آخر أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) عن توليها إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لسفينة الغاز الطبيعي المسال "الخريطيات" من طراز "كيوفليكس" من شركة "شل إنترناشونال للتجارة والشحن المحدودة" (شل)، اعتبارًا من 27 مايو 2020 وذلك كجزء من المرحلة الثانية لخطة عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن ليتم إدارتها داخليًا.

سفينة "الخريطيات" ذات قدرة استيعابية 216،300 متر مكعب مملوكة بالكامل من قبل "ناقلات" ومستأجرة من قبل شركة "قطر للغاز"، تم بناء السفينة في كوريا الجنوبية من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وتم تسليمها في يونيو 2009 وهي في الخدمة منذ ذلك الحين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط: زيادة «تاريخية» للمعاشات يوليو المقبل

وزيرة الصحة: لا نستطيع معرفة موعد ذروة كورونا

تحرير أول مخالفة لعدم ارتداء كمامة بدمياط

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

«صحة الدقهلية»: تطبيق العزل الأمني على 49 قرية بسبب «كورونا»

أسعار الدولار اليوم الأحد 31 - 5 - 2020

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

نتائج «مشجعة» لعقار يعالج الروماتيزم في محاربة كورونا

شرب السوائل الباردة أثناء الدورة يمكن أن يصيب بالسرطان

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

منوعات

لبنان يعيد فتح النوادي الرياضية بعد أسبوع

إعادة فتح المتاحف والمواقع والمعالم الأثرية في قبرص غدا

زلزال قوته 6.1 درجة يضرب بيرو

الرئيس الليبيري الفائز بالكرة الذهبية يصدر أغنية عن كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
عشم الإخوان فى كورونا
مؤمن المحمدي
هنا القاهرة
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

باحث تونسى:11 ألف مقاتل نقلوا عبر جسر جوى من تركيا للغرب الليبى

مدير التصوير السينمائى «حـنّـا ورد» ضيف الأردنية للأفلام

دار «ثقافة» لأدب الناشئة تصدر «مفاجأة يوم العيد»

يا رفاق.. ولا رفاق