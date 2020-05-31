«بشرة خير».. فتح أبواب المسجد النبوى لاستقبال المصلين فى صلاة الفجر (صور)

أعلن الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إعادة فتح أبواب المسجد النبوي الشريف استعدادًا لاستقبال المصلين في صلاة الفجر.ونشر الحساب العديد من الصور عبر الحساب الرسمي من فتح العاملين الأبواب الخاصة بالمسجد النبوي الشريف، وعلقت على الصور، قائلة: بعد الموافقة الكريمة .. وكالة شؤون المسجد النبوي تشرع في فتح أبواب ساحات المسجد النبوي استعدادًا لاستقبال المصلين لصلاة الفجر».وأنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية كافة التجهيزات لافتتاح أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة؛ تنفيذًا للأمر السامي بفتح جميع المساجد، اليوم الأحد، الموافق للثامن من شهر شوال الجاري 1441هـ - ما عدا الواقعة بمدينة مكة المكرمة - وفق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي أقرتها الوزارة مؤخرًا بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمنع تفشي فيروس كورونا.