مصر للطيران تبدأ نقل المصريين العالقين بلبنان الأسبوع الجارى

تبدأ شركة مصر للطيران للخطوط الجوية تسيير رحلات جوية استثنائية إلى لبنان، لنقل المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى بلادهم، عقب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد القاتل "كوفيد- 19"، وذلك وفقًا لتوجهيات وتعليمات القيادة السياسية بضرورة نقل المصريين المقميمن فالخارج والراغبين في العودة إلى أرض الوطن.وسيتم تسيير الرحلات الجوية الاستثنائية أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، بين مطاري القاهرة وبيروت، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف.وكانت سلطة الطيران المدني قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل المطارات المصرية.