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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم الأحد 31 مايو 2020

الأحد 31/مايو/2020 - 12:07 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
وسام عطية
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استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية الأكثر تداولًا في البنوك المصرية الخاصة والحكومية، نسبيًا حتى الآن في ظل التغيرات الإقتصادية حول العالم.

ويقدم "الدستور" تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري، اليوم الأحد 31 - 5 - 2020:

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم:

بنك مصر
شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.79 - 15.89
يورو 17.18- 17.41
جنيه إسترليني 19.20- 19.44
دينار كويتي 49.88 - 51.44
ريـال سعودي 4.12 - 4.23
درهم إماراتي 4.27 - 4.32

بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.81- 15.91
اليورو 17.23- 17.55
الجنيه الإسترليني 19.19- 19.53
الدينار الكويتي 50.17- 51.58
الريال السعودي 4.08- 4.23
درهم إماراتي 4.20- 4.36

بنك الإسكندرية
شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.76 - 15.86
اليورو 17.23- 17.46
الجنيه الإسترليني 19.23- 19.47
الدينار الكويتي 50.91 - 51.17
الريال السعودي 4.12 - 4.22
درهم إماراتي 4.23- 4.31

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع

الدولار الأمريكي 15.79 - 15.89
يورو 17.19- 17.41
جنيه إسترليني 19.20- 19.44
دينار كويتي 49.76 - 51.33
ريـال سعودي 4.12 - 4.33
درهم إماراتي 4.27 - 4.32

بنك قناة السويس
شراء - بيع

دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 4.77 - 4.81
الدولار الأمريكى 15.81 - 15.91
ريـال سعودي 4.11 - 4.23
جنية إسترليني 19.26– 19.48
اليورو 17.31- 17.50

أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
شراء - بيع

دينار كويتي 51.62 - 52.29
الدولار الأمريكى 15.81 - 15.37
ريال سعودي 4.19 - 4.24
جنيه إسترليني 19.26 - 19.48
اليورو 17.31 - 17.48

أقرء أيضا أسعار الريال السعودي اليوم الاحد 31 - 5 - 2020.
تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم الاحد 31 - 5 - 2020.

أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع

الدولار الأمريكى 15.79 - 15.92
اليورو 17.33 - 17.47
جنيه إسترليني 19.33- 19.49
ريال سعودي 4.20- 4.24
دينار كويتي 51.11 - 51.61

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