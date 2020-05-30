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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«علمية كورونا»: مشاهد التكدس أمام مستشفيات الفرز لن تتكرر

السبت 30/مايو/2020 - 11:23 م
الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني
سناء إسماعيل
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس "كورونا" بوزارة الصحة، إن الوضع الوبائي في مصر الآن يشهد ارتفاعا في الإصابات، متوقعًا مزيدا من الارتفاع خلال الفترة القادمة، ورغم ذلك الوضع بشكل عام لا يزال يحافظ على شكله وهيئته في شكل 80% إصابات خفيفة و15% متوسطة و5% حرجة، فإنه ما زال في الهرم العادي.

وأضاف حسني، خلال مداخلة لأحد البرامج التليفزيونية، أن معدل العدوى الآن في المرحلة الوبائية الحالية هي أن كل شخص يسبب العدوى لخمسة أشخاص في المتوسطن، وهو معدل كبير ولن يتراجع إلا باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية عبر ارتداء الكمامات والمسافات الآمنة وهي الوسيلة الفعالة للوقاية.

وعلق حسني على مشاهد تكدس المرضى أمام المستشفيات المنتشرة على "السوشيال ميديا" قائلًا: "دعونا نتفق أن هناك فرقا بين مستشفيات الفرز والعزل، فالأولى تفرز المرضى ومن يثبت إيجابيته يحال للثانية وهي مستشفيات العزل، وأن مشاهد التكدس ليست أمام مستشفيات العزل وإنما الفرز"، وتابع: "بعد افتتاح الوزيرة اليوم، عددا من المستشفيات لن يتكرر هذا المشهد مجددًا".

مشيرًا إلى أن رحلة المواطن تبدأ من ظهور الأعراض وبمجرد ظهورها يصبح معديًا لغيره، وعليه الاتصال برقم 105 الخط الساخن للوزارة أو تحميل تطبيق الوزارة الجديد، وذلك لتحديد أقرب مستشفى له.

وحول عدم الرد على الخط الساخن قال: التطبيق الجديد "صحة مصر" يساعده في الوصول لأقرب مستشفى دون الحاجة للانتظار، مشيرًا إلى أنه مع افتتاح المستشفيات الجديدة سيكون أمام كل الناس مستشفيات قريبة لهم ومشاهد الازدحام لن تتكرر، ولن ينتظر التوزيع الجغرافي.

وحول عدم جاهزية سكان القرى والمحافظات لاستخدام تطبيق "صحة مصر" قال: "اتجاه أصحاب الهواتف الذكية لاستخدام التطبيق يقلل الضغط على الخط الساخن، ويتيح لسكان القرى والنجوع في المحافظات استخدام الخط الساخن".

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