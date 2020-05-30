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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة»: إشغال 85% من غرف العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 11:05 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن الوزيرة الدكتورة هالة زايد، أصدرت تعليمات ببدء العلاج دون انتظار نتيجة تحليل فيروس كورونا بمجرد ظهور الأعراض.

وكشف «شريف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن غرف العناية المركزة المخصصة لمصابي بفيروس كورونا وصل الإشغال بها إلى 85%، بعدما كان 25%.

ولفت إلى فتح 376 مستشفى بجانب المستشفيات الجامعية ومسستشفيات الحميات، و4 آلاف و500 وحدة صحية، جميعها تقدم العلاج لمرضى كورونا.

وأوضح أن العلاجات تتطور، والعلاج المنزلي أفضل طالما أن الحالة بسيطة، مردفا: «أصيبت وعالجت نفسي في المنزل».

ولفت إلى أنه عالميا 80% من المرض في المنزل، الباقي في المستشفيات، و8% منهم في الرعاية المركزة، و5% على جهاز تنفس صناعي، و4% وفاة.

وأردف: «الآن لا تنتظر نتيجة المسحة يكفي الأشعة والتحاليل للبدء بالعلاج، كما تم توجيه القوافل الطبية إلى المحافظات والقرى، لأن الأعداد تزيد وخوف الناس يزيد، ولازم نروح لهم، لا ننتظر أن يأتوا».

وأشار إلى استمرار استخدام الهيدروكسي كلوركين في علاج مرضى كورونا، رغم الجدل حوله، لأنه مازال يعطي نتائج مفيدة، إلى جانب العلاج بالبلازما بعد 14 يوما من التعافي وتحول النتائج لسلبية، مردفا: «نحاول إصلاح منظومة العلاج، وإن شاء الله هنصلحها».

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