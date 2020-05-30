وزير النقل: وفرنا مليون كمامة يوميًا في محطات المترو والقطارات

قال كامل الوزير وزير النقل، إنه تم التعاقد مع القوات المسلحة، لتوريد مليون كمامة مضمونة المصدر إلى وزارة النقل، لبيعها في منافذ بيع التذاكر بمحطات المترو ومحطات القطارات لمن لا يرتدي كمامة.وأضاف كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "نوفر مليون كمامة يوميا، حيث عدد ركاب القطارات 400 ألف، وعدد ركاب المترو مليون ونصف يوميا، وافترضنا أن نصف العدد لم يحضر بكمامة".ولفت إلى أنه سيتم الحرص على توفير مليون كمامة يوميا في المحطات، بحيث إذا بيع اليوم ربع مليون كمامة يتم توريد في اليوم التالي ليكون العدد في المحطات مليون كمامة يوميا.وأكد أنه تم التنبيه على بائعي التذاكر ألا تباع للمواطنين كمامات أكثر من عدد التذاكر، حتى لا يلجأ البعض لاستغلال الموقف وبيعها في السوق السوداء.