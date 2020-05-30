رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو يحذر من إعادة فرض الإغلاق الشامل بسبب كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 09:54 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
طباعة
ناشد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، الإسرائيليين بضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مضيفا أن الأيام القليلة المقبلة اختبار للالتزام أو العودة لإجراءات الإغلاق الشامل، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وقال نتنياهو، إن فيروس كورونا سينتشر مرة أخرى حال عدم الالتزام بالتعليمات، خاصة أنه ليس له أي علاج حتى الآن، مشيرا إلى أنه يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية.

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم إغلاق المدارس مرة أخرى، باستثناء المدارس الموجودة داخل المناطق المنتشر فيها كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بكورونا إلى 17012 حالة، و248 حالة وفاة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

وزيرة الصحة: لا نستطيع معرفة موعد ذروة كورونا

تجديد حبس مودة الأدهم «فتاة التيك توك»

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

وزيرة التخطيط: زيادة «تاريخية» للمعاشات يوليو المقبل

وزيرة الصحة: لا نستطيع معرفة موعد ذروة كورونا

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

نتائج «مشجعة» لعقار يعالج الروماتيزم في محاربة كورونا

شرب السوائل الباردة أثناء الدورة يمكن أن يصيب بالسرطان

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

منوعات

شباب يحوّلون عرب راشد إلى تحفة فنية (صور)

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات وطرق السداد

طائرات بدون طيار لنقل أدوية علاج السرطان للمرضى برواندا

371 مليون سنة.. باحثون يحددون تاريخ أعرق غابة بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
عشم الإخوان فى كورونا
مؤمن المحمدي
هنا القاهرة
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

يا رفاق.. ولا رفاق

قطرات الماء

ثلاث قصائد

حب غير عادل