نتنياهو يحذر من إعادة فرض الإغلاق الشامل بسبب كورونا

ناشد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، الإسرائيليين بضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مضيفا أن الأيام القليلة المقبلة اختبار للالتزام أو العودة لإجراءات الإغلاق الشامل، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».وقال نتنياهو، إن فيروس كورونا سينتشر مرة أخرى حال عدم الالتزام بالتعليمات، خاصة أنه ليس له أي علاج حتى الآن، مشيرا إلى أنه يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية.وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم إغلاق المدارس مرة أخرى، باستثناء المدارس الموجودة داخل المناطق المنتشر فيها كورونا.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بكورونا إلى 17012 حالة، و248 حالة وفاة.