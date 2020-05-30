الاثنين.. بدء فحص سائقي الحافلات لاستخراج وتجديد رخص القيادة بجنوب سيناء

صرح الدكتور أيمن رخا مدير عام مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم السبت، بأنه سيتم بدء القمسيون الطبي بالمديرية لتوقيع الكشف والفحص الطبي على سائقي الحافلات الراغبين في استخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات، اعتبارا من بعد غد الاثنين، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء بعد أن تقرر استئناف العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية اعتبارا من بعد غد.من جانبه، أوضح محمد سعد عليوة المدير المالي والإداري للقمسيون الطبي بمديرية الصحة بالمحافظة أنه تقرر توقيع الكشف وإجراء كافة الفحوصات الطبية على سائقي المركبات التابعين إداريا لوحدة مرور طور سيناء يوم الاثنين القادم، والتابعين إداريًا لوحدة مرور أبورديس يوم الثلاثاء القادم، والتابعين إداريًا لوحدات مرور شرم الشيخ ودهب ونويبع يوم الأربعاء القادم، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباحًا.وتهيب المديرية بسائقي الحافلات بكافة أنواعها المترددين على القمسيون الطبي الالتزام بارتداء الكمامات الواقية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة لتسهيل عمل الفريق الطبي ومنع انتشار العدوى.