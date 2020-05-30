غدًا.. «المركزى» يطرح سندات خزانة بـ 3.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات.وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.