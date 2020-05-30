عمرو دياب ينعى حسن حسني

نعى الفنان عمرو دياب، الفنان حسن حسني، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ89 عامًا.وقال عمرو دياب، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات "تويتر": "خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".وكان آخر عمل شارك فيه الفنان الراحل، مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبدالرازق، ومن قبله مسلسل "أبوجبل" مع الفنان مصطفى شعبان الذي عرض في رمضان عام 2018.كما شارك أيضًا فى موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.