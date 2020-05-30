حزب الوفد يوفر سيارة لبيع الكمامات والكحول بأسعار مخفضة

تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، بدعم جهود الدولة المصرية في مساندة المواطنين المتضررين من تداعيات فيروس كورونا القاتل، وبالتنسيق مع النائب الوفدي سعد بدير مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المجالس البرلمانية وسكرتير عام الوفد بمحافظة الجيزة، تم توفير سيارة لبيع المستلزمات الوقائية الطبية للتصدي لفيروس كورونا المستجد بمنطقة الدقي.كما قام العاملون في جريدة وحزب الوفد بالحصول على الكمامات والكحول والهاند جيل بعد أن تم توفيرها بأسعار مخفضة في متناول الجميع.وحرص عدد كبير من أهالي منطقة الدقي وشارع بولس حنا وسليمان جوهر على شراء الكمامات والكحول من السيارة التي وفرها النائب الوفدي سعد بدير أمام مقر الحزب الرئيسي، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين العامة.