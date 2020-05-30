رئيس إقليم كردستان العراق: قلقون من تصاعد نشاط داعش

أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، اليوم، عن قلقه من تصاعد نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي.وذكر مكتب البارزاني في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية، أن رئيس حكومة إقليم كردستان استقبل، قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي اللواء إريك هيل، حيث جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، والتشاور في سبل تعزيز التنسيق بين قوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي، كما تم التشديد على ضرورة مواصلة التعاون المشترك بين الجانبين بهدف التصدي لتهديدات إرهابيي داعش.وأعرب البارزاني عن قلقه من تصاعد نشاط إرهابيي تنظيم داعش في المناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم خصوصا الهجمات وعمليات الخطف التي تطال الفلاحين والمزارعين الكرد في تلك المناطق.من جانبه، أشار اللواء إريك هيل إلى أن إقليم كردستان شريك مهم للولايات المتحدة والتحالف الدولي في المنطقة، مؤكدا أن الحرب على الإرهاب لم تنته بعد مما يتوجب مواصلة وتعزيز التنسيق مع العراق وإقليم كردستان.