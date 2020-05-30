رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

7 نصائح لتطهير الكمامة القماش

السبت 30/مايو/2020 - 04:35 م
الكمامة
الكمامة
الإسكندرية - مصطفي فتحي وهبه عويضه:
طباعة
أكد المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، أن الكمامات القماش أقل حماية ووقاية من الكمامات الجراحية، وفى حال استخدامها يجب اتباع الطرق الصحيحة لتطهيرها.

ويقدم المعهد في بيان له، 7 طرق لتطهير الكمامة القماش:
١- تغسل في الغسالة بالماء الساخن والمنظفات المعتادة، ويسمح كذلك بإضافة المبيض لضمان نظافة إضافية.

٢-في حالة عدم توفر الغسالة، من الممكن غسلها يدويًا بالماء والصابون، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة فركها جيدًا بالصابون لمدة عشرين ثانية على الأقل وشطفها جيدا بالماء.

٣- يمكن كذلك نقع الكمامة في محلول الماء والكلور "٤ ملاعق صغيرة من الكلور لكل لتر من الماء" لمدة خمس دقائق على الأقل ولكن يجب التأكد من أن الكلور المستخدم مخصص للتطهير "حيث إن بعض أنواع الكلور غير مخصصة لهذا الغرض خاصة الكلور للألوان"، وتشطف بعدها الكمامة بالماء جيدا.

٤-يجب تجفيف الكمامات القماش حيث تعتبر هذه خطوة مهمة جدًا في عملية التطهير، ويمكن تجفيفها عن طريق تعليق الماسك في مكان آمن وتعريضه لأشعة الشمس لفترة كافية، كما أن الكي السريع يمكن أن يوفر أيضًا زيادة في الحرارة والتعقيم، ويجب التأكد من جفاف القناع بالكامل قبل ارتدائه مرة أخرى، وكذلك يمكن استخدام المجفف الكهربائي.

٥- ينصح بتجنب رش الكمامة بالكحول كوسيلة للتطهير حيث إن هذا الأمر قد يتسبب في مشاكل بالتنفس بسبب المواد الكيميائية الضارة.

٦- ينصح بضرورة وجود أكثر من كمامة للفرد الواحد لضمان وجود قناع نظيف في كل مرة تغادر فيها المنزل.

٧- يجب مراعاة غسل اليدين جيدًا قبل لمس الكمامة النظيفة وبعد لمس الكمامة القديمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل تطبيقه بساعات.. 6 فئات مستثناة من الحظر

القصة الكاملة لوفاة متعافية من كورونا في قنا

تجديد حبس مودة الأدهم «فتاة التيك توك»

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

تجديد حبس مودة الأدهم «فتاة التيك توك»

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

«متبعتوش فلوس تانى».. قصة أول أجر تقاضاه يونس شلبى من الفن

بسبب علاقة حب مع المطرب الأرمني"هارو".. سر استبدال "فرقة المشاغبين" لنيللي بمديحة كامل

نجم الساعة

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

الصحة

شرب السوائل الباردة أثناء الدورة يمكن أن يصيب بالسرطان

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

منوعات

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات وطرق السداد

طائرات بدون طيار لنقل أدوية علاج السرطان للمرضى برواندا

371 مليون سنة.. باحثون يحددون تاريخ أعرق غابة بالصين

عودة متنزهات «ديزني» في 11 يوليو

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
هنا القاهرة
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
المزيد

الثقافة

«الهامش».. رواية جديدة لخالد سامح عن منشورات ضفاف والاختلاف

«الكتّاب العرب» ينعى عونى عبد الرؤوف

وليد سيف ناعيًا حسن حسنى: «جوكر» استطاع أن يؤدى كل الأدوار

تخليدًا لذكرى الشهداء.. تفاصيل كتاب «حكايات الولاد والأرض»