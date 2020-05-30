إزالة 16 حالة تعدِ على الأراضي وأملاك الدولة في سوهاج

إزالة 16 حالة تعدِ على الأراضي وأملاك الدولة في سوهاج
السبت 30/مايو/2020 - 03:35 م
محمود عبد العال و مصطفي علم الدينطباعة
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المخلتفة، موجهًا بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كل الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.
وأوضح محافظ سوهاج- في تصريحات صحفية- أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج نفذت قرار إزالة لحالتي تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط إحداهما بنجع العمرات، والاأخرى بنجع الخرارطة التابعين لقرية عرابة أبوالدهب، مشيرًا إلى قيام مركز ومدينة جهينة بإزالة فورية لحالة تعد على أملاك الدولة بقرية نزة المحزمين بالطليحات بمساحة 60 مترا.
وقال إن مركز ومدينة دار السلام أزال مبنى مخالفا دون ترخيص على مساحة 175 مترًا بطريق النصيرات بمجلس قروي أولاد سالم، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإزالة 5 حالات تعد على نهر النيل بجزيرة الخزندارية بمجلس قروي الصوامعة على مساحة 300 متر، وفي مركز ومدينة المراغة تمت إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية بمساحة ١٠٠ متر بقرية فزارة، بنطاق قرية بناويط.
وفي مركز ومدينة جرجا نفذت حالتي إزالة مخالفات مباني دون ترخيص في بندر جرجا بالدور الرابع علوي على مساحة 70 مترا مربعا، والدور الثامن علوي على مساحة 100 متر مربع، كما أزالت 4 حالات مخالفة بمساحة 536 مترا مربعا بقرية أولاد بهيج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح محافظ سوهاج- في تصريحات صحفية- أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج نفذت قرار إزالة لحالتي تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط إحداهما بنجع العمرات، والاأخرى بنجع الخرارطة التابعين لقرية عرابة أبوالدهب، مشيرًا إلى قيام مركز ومدينة جهينة بإزالة فورية لحالة تعد على أملاك الدولة بقرية نزة المحزمين بالطليحات بمساحة 60 مترا.
وقال إن مركز ومدينة دار السلام أزال مبنى مخالفا دون ترخيص على مساحة 175 مترًا بطريق النصيرات بمجلس قروي أولاد سالم، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإزالة 5 حالات تعد على نهر النيل بجزيرة الخزندارية بمجلس قروي الصوامعة على مساحة 300 متر، وفي مركز ومدينة المراغة تمت إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية بمساحة ١٠٠ متر بقرية فزارة، بنطاق قرية بناويط.
وفي مركز ومدينة جرجا نفذت حالتي إزالة مخالفات مباني دون ترخيص في بندر جرجا بالدور الرابع علوي على مساحة 70 مترا مربعا، والدور الثامن علوي على مساحة 100 متر مربع، كما أزالت 4 حالات مخالفة بمساحة 536 مترا مربعا بقرية أولاد بهيج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.