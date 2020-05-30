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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 16 حالة تعدِ على الأراضي وأملاك الدولة في سوهاج

السبت 30/مايو/2020 - 03:35 م
الأراضي
الأراضي
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المخلتفة، موجهًا بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كل الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

وأوضح محافظ سوهاج- في تصريحات صحفية- أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج نفذت قرار إزالة لحالتي تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط إحداهما بنجع العمرات، والاأخرى بنجع الخرارطة التابعين لقرية عرابة أبوالدهب، مشيرًا إلى قيام مركز ومدينة جهينة بإزالة فورية لحالة تعد على أملاك الدولة بقرية نزة المحزمين بالطليحات بمساحة 60 مترا.

وقال إن مركز ومدينة دار السلام أزال مبنى مخالفا دون ترخيص على مساحة 175 مترًا بطريق النصيرات بمجلس قروي أولاد سالم، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإزالة 5 حالات تعد على نهر النيل بجزيرة الخزندارية بمجلس قروي الصوامعة على مساحة 300 متر، وفي مركز ومدينة المراغة تمت إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية بمساحة ١٠٠ متر بقرية فزارة، بنطاق قرية بناويط.

وفي مركز ومدينة جرجا نفذت حالتي إزالة مخالفات مباني دون ترخيص في بندر جرجا بالدور الرابع علوي على مساحة 70 مترا مربعا، والدور الثامن علوي على مساحة 100 متر مربع، كما أزالت 4 حالات مخالفة بمساحة 536 مترا مربعا بقرية أولاد بهيج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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