مجلس الدولة يُلزم القضاة والموظفين بارتداء الكمامات

أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، قرارًا حمل رقم 299 لسنة 2020، يُلزم القضاة والموظفين والمترددين علي مباني مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم، بارتداء الكمامات الواقية عند الدخول أو أثناء التواجد فيها، وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات الواردة في قرار رئيس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020.وجاء في القرار ضرورة التأكيد على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الأخيرة الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2020، باستئناف العمل جزئيًا وتدريجيًا في القسم القضائي.