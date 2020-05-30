باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

شُيع جثمان الفنان الراحل حسن حسني، ظهر اليوم السبت، من مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في محافظة الفيوم، بعدما وافته المنية فجر اليوم، عن عمر ناهز الـ 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة.وشهدت الجنازة غيابا تاما لنجوم الفن باستثناء 3 فنانين، هم "الفنانة نهال عنبر، والمطرب الشعبي سعد الصغير، والفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، وعدد قليل من أسرته وأقاربه".وحرص مشيعو الجنازة على ارتداء القفازات والكمامات كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأدوا صلاة الجنازة عليه أمام مقابر أسرته بطريق مصر الفيوم.وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى، فجر، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة مساء أمس نُقل على إثرها إلى مستشفى الدار الفؤاد، وتم حجزه داخل غرفة العناية المركز لمدة 24 ساعة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة قبل قليل عن عمر ناهز 89 عامًا.