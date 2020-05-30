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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا أنجيلوس يشارك في احتفال اليوم العالمي للشباب بسيدني

السبت 30/مايو/2020 - 11:18 ص
الأنبا أنجيلوس مطران
الأنبا أنجيلوس مطران لندن
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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يترأس الأنبا دانيال أسقف دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسيدني بأستراليا؛ اليوم السبت ؛ احتفال دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسيدني بأستراليا باليوم العالمي لشباب الدير، وذلك أونلاين عبر تطبيق زووم.

يشارك في الاحتفال الأنبا أنجيلوس مطران لندن والدكتور مالكولم شوات أستاذ التاريخ القديم والدراسات القبطية بجامعة ماكواري فى سيدني، وسوف يتحدث المشاركون عن أهمية الكتاب المقدس وتعاليمه في حياة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس.

وكان القس بولس حليم قد أكد، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات لـ"الدستور "، إلغاء مؤتمر الجذور العالمي لشباب المهجر والذي كان من المقرر أن يُقام في أغسطس المقبل؛ بسبب كورونا المستجدcovid - 19؛ مضيفًا أنه لم يتم تحديد موعد بديل عنه.

وتحرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على إقامة مؤتمرات للشباب القبطي في مصر والمهجر خلال فترة الصيف.

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