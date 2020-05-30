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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دينا فؤاد تنعي حسن حسني بكلمات مؤثرة وتطلب الدعاء له

السبت 30/مايو/2020 - 11:00 ص
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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نعت الفنانة دينا فؤاد، الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

وكتبت دينا فواد من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا عم حسن ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة.. أرجو الدعاء للفنان القدير حسن حسنى".

وتابعت فؤاد أننا فقدنا قيمة فنية وسينمائية كبيرة برحيل فنان شامل له أعمال رائعة، وأسهم في دعم المواهب الفنية.

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