«حلم بعيد فى عابدين».. قصة حسن حسنى والملكة فريدة

توفي الفنان القدير حسن حسني ومعه ذكريات وأسرار كثيرة، فلم يكن يحب الحديث عن نفسه أو عن حياته سوى بأعماله على الشاشة، ورغم ذلك حكى عن علاقته بالملكة فريدة وذلك في ندوة تكريمه بالمسرح المكشوف، ضمن فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي.بدأت علاقة حسن حسني بالملكة فريدة منذ طفولته فكان في مرحلته بالابتدائية ويقف مع أصدقائه أثناء مرور الملك فاروق والملكة فريدة زوجته بميدان عابدين فكان يحيهم مع الأطفال من بعيد لبعيد، ليصبح حلمه البعيد حقيقه قريبة فيما بعد.وعندما ذهب "حسني" إلى فرنسا مع فرقة المسرح القومي لتقديم مسرحية "إيزيس وأوزوريس"، برفقة الفنانة سميحة أيوب والفنان عبدالله غيث، صعدت الملكة فريدة لتصافحهم، وطلبت من الصحفية أمال بكير أن تلتقط معه صورة دون غيره من زملائه الممثلين بسبب إعجابها بدوره في العمل الفني، وهو ما أصابه بالذهول الشديد، وكاد أن يفقد وعيه ولم يصدق نفسه ولكنه لم يحصل على هذه الصورة ولا يعرف إذا كان تم نشرها أم لا.وتوفى اليوم السبت الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى.يذكر أن الفنان حسن حسني أثرى السينما والساحة الفنية بالعديد من الأعمال التي لا تنسى ومن أهم أعماله مسلسل "المال والبنون" وفيلم "غبي منه فيه" ومسرحية "حزمني يا".