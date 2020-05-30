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تقارير ومتابعات

محطات فى حياة حسن حسنى من المسرح العسكرى للقب «قشاش السينما»

السبت 30/مايو/2020 - 04:09 ص
حسن حسنى
حسن حسنى
إيمان ماهر
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أحدهم لقبه بـ"القشاش" والآخر لقبه بـ"المنشار"، إذ أنه يتفوق في أي دور يسند إليه، حسن حسني فنان من روائح الزمن الجميل، توفى منذ قليل عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وبعد تدهور حالته في العناية المركزة.

تمكن الفنان الراحل من فرض نفسه على الساحة الفنية، وخاصة في السينما آخر عقدين، فلا يخلو موسم إلا ويضع بصمته فيه، ليصبح أحد أهم أركان السينما المصرية آخر 20 عاما.

وترصد "الدستور" محطات في حياة الفنان الراحل

حياته

ولد حسن حسني في حي الحلمية بالقاهرة عام 1931، وبعدما توفيت والدته عاش حياة صعبة في سن السادسة من عمره.

أحب التمثيل من ضغره، وخلال مشواره في التعليم اكتشف موهبته، حيث قدم دور "أنطونيو" في إحدى الحفلات المدرسية وحصل من خلالهِ على كأس التفوق بالمدرسة الخديوية، كما حصل على العديد من ميداليات التقدير من وزارة التربية والتعليم، فيما حصل على شهادة التوجيهية عام 1956.

بدايته الفنية

بدأ الفنان الراحل في الستينات كممثل محترف، فسرعان ما أصبح عضوا في "فرقة المسرح العسكري" التي كانت تابعة للجيش المصري حينها، حيث كان يقدم عروضه على مسرح المتحدين للضباط وأسرهم في شهر رمضان.

تم حل المسرح العسكري بعد هزيمة 1967، ليشق طريقه مرة أخرى ويتألق في السبعينات في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" الذي اشتهر باسم "بابا عبده" مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، من خلال شخصية الموظف الفاسد المرتشي، وهو الدور الذي عرفته الجماهير من خلاله، على الرغم من حجم الشر الذي نجح في تجسيده ببراعة.

حسن حسني والسينما

دخل عالم السينما من خلال دور صغير في فيلم "الكرنك" مع المخرج علي بدرخان عام 1975، إلا أن دوره في فيلم "سواق الأتوبيس" الذي أخرجه عاطف الطيب في عام 1982 كان علامة فارقة في حياتهِ المهنية والفنية، حيث لفت إليهِ الأنظار كممثل قادر على أداء أدوار الشر تحديدا بشكل مختلف.

أبرز أعماله

قدم العديد من الأعمال الفنية الكوميدية والمؤثرة، سواء على مستوى السينما أو التليفزيون، منها: "حبيبي نائما"، و"أسد وأربع قطط"، و"الغواص"، و"حاحا وتفاحة"، و"كتكوت"، و"الكرنك"، و"الفرح"، و"بوبوس"، و"اللمبي 8 جيجا"، و"إتش دبور"، و"دكتور سيلكون البريء"، و"البدروم"، و"ناصر 56"، "زوجة رجل مهم"، و"رأفت الهجان"، و"أرابيسك"، و"مسلسل رحيم"، و"الهروب".

ومن المسرحيات التي شارك فيها، وساهم في نجاحها بكشل ملحوظ، "لما بابا ينام"، "حزمني يا"، "عفروتو"، "جوز ولوز"، "اعقل يا مجنون"، "سكر زيادة".

حياته الأسرية

تزوج الراحل مرتين، الزيجة الأولى من سيدة خارج الوسط الفني اسمها "فاطمة" وأنجب منها ثلاث بنات، وقد رحلت في شهر مارس عام 2013 إثر إصابتها بسرطان المعدة، كما تزوج من الإعلامية ماجدة حميدة، أرملة المخرج الراحل أشرف فهمي.


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