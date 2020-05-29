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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمرو أديب: العالم كله هيفتح رغم كورونا (فيديو)

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:27 م
عمرو أديب
عمرو أديب
أحلام عبدالرحمن
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استعرض الإعلامي عمرو أديب، مقاطع فيديو لعودة البريطانيين إلى الشواطئ البريطانية، وعودة الأمريكيين لشواطئ نيوجيرسي وكاليفورنيا وشواطئ فلوريدا، ليوضح عودة الحياة لطبيعتها في عدد من المدن العالمية بعدما ألغت الحظر الكلي أو الجزئي بسبب فيروس كورونا.

وقال أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":" باختصار.. العالم كله هيفتح من هنا لآخر يونيو رغم كورونا بالطول بالعرض هيفتح، أهم حاجة هي الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ويروحوا محلات ومطاعم".

وأضاف: "هذه الدول تتعايش، الناس دفعت ثمنا غاليا إصابات ووفيات وخسائر اقتصادية، وقررت الآن أن تتعايش، وإيطاليا الدولة الوحيدة التي فتحت مطارها، وتستقبل الجميع".

وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا أكثر من 365 ألف حالة وفاة حول العالم والاقتراب من تسجيل 6 ملايين إصابة رسميا.

وتأتي أمريكا في المررتبة الأولى من حيث أكبر عدد إصابات ووفيات، حيث تجاوز أعدااد المصابين مليونا و788 ألفا، بينما تجاوز عدد الوفيات، 104 ألف حالة، وتأتي إيطاليا في المرتبة السادسة من حيث عدد الإصابات التي يتجاوز عددها 232 ألفا، من بينها 33 ألف وفاة، وبذلك تكون ثالث دولة من حيث عدد الوفيات بكورونا بعد أمريكا وبريطاانيا.

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