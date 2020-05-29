الأجهزة الأمنية تفحص فيديو تعذيب طفل من ذوي الهمم بكلب
الجمعة 29/مايو/2020 - 09:24 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تفحص الأجهزة الأمنية المختصة فيديو انتشر خلال الساعات الماضية يتضمن مشاهد صادمة لشباب يطلقون كلبا شرسا على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الهمم) مما أثار حفيظة من شاهده.
وتداول رواد السوشيال ميديا اليوم فيديو لشابين بحوزتهما كلب شرس أعلى عقار سكني (يتم تحديده الآن من قبل الجهات الأمنية التي تفحص الفيديو لتحديد الأشخاص المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لضبطهما عقب انتشار الفيديو).
وسادت حالة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاهد تعذيب الطفل، ما جعلهم يطالبون الجهات الأمنية بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة للتحقيق. شاهد
وتداول رواد السوشيال ميديا اليوم فيديو لشابين بحوزتهما كلب شرس أعلى عقار سكني (يتم تحديده الآن من قبل الجهات الأمنية التي تفحص الفيديو لتحديد الأشخاص المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لضبطهما عقب انتشار الفيديو).
وسادت حالة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاهد تعذيب الطفل، ما جعلهم يطالبون الجهات الأمنية بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة للتحقيق. شاهد