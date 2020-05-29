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محمد العسيري
الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلماني معارض لأردوغان: ستنتهي أنت وحكومتك قريبا

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:36 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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وجه لطفي توركان، نائب رئيس حزب الخير التركي، اتهامات ضد حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية، مشيرًا إلى أنهما يعملان على عرقلة كلا من أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل، وعلى باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، ومنعهما من خوض الانتخابات المقبلة، وفقًا لما أوردته صحيفة سوزجو التركية.

وكشفت الصحيفة عن وضع الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي خطة لمنع ترشح حزبي داود أوغلو وعلي باباجان في الانتخابات المقبلة، من خلال منع انتقال نواب البرلمان من الانتقال إلى حزب جديد إلا بعد مرور 6 أشهر على استقالتهم من آخر حزب، كخطوة للحد من نزيف النواب الذي يعانيه حزب أردوغان والانشقاقات التي يشهدها وانتقال نوابه إلى الأحزاب التركية الجديدة.

وفي نفس السياق، غرد لطفي توركان عبر حسابه الخاص على تويتر، وكتب "حزب العدالة والتنمية عندما تأسس في عام 2001، استقطب 51 نائبًا من الأحزاب الأخرى ليدخل البرلمان، مضيفًا "أقول دائمًا إن حزب العدالة والتنمية أكبر تاجر في سوق انتقالات النواب".

وتابع توركان في تغريدة أخرى له "ستجد حكومة حزب العدالة والتنمية أخيرًا نهايتها في يوم من الأيام، مثل الحكومات الأخرى، وكل من يصنع السياسة، خاصة أردوغان، يعرف ذلك، ولكن مصاصي دماء الدولة خائفون من أن تنتهي سلطتهم وتلتصق بهم جرائمهم".

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