فرنسا: التهديد الإرهابي يظل قائمًا رغم انتشار كورونا

قال وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الجمعة: إنه على الرغم من انتشار فيروس كورونا في البلاد، ومواجهة البلاد للفيروس الفتاك، إلا أن التهديد الإرهابي يظل قائمًا في فرنسا.ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، قال كريستوف كاستانير: إن التهديد الإرهابي يظل قائمًا في فرنسا خلال فترة مواجهة فيروس كورونا.وفي سياق متصل، حذر عالم فرنسي شهير من أخطاء وأكاذيب تحيط بفيروس كورونا كوفيد-19، فقد قال البروفيسور ديدييه راؤول، وهو أحد كبار العلماء الباحثين في علم الأوبئة والأمراض المعدية، ويترأس حاليًا معهدًا تابعًا للمستشفى الجامعي للأمراض المعدية بمارسيليا: إن فيروس كورونا ليس سوى فيروس عادي من بين العديد من الفيروسات الموجودة في العالم، والتي تقدر بـ20 فيروسًا، والتي تعد نسبة الوفيات فيها مرتفعة جدًا إذا ما قورنت بنسبة وفيات كورونا.