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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أيمن سليم يكشف موعد العرض الثاني لـ«حواديت الشانزليزيه»

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:15 م
أيمن سليم
أيمن سليم
حسين الجندي
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قال المؤلف أيمن سليم، إن العرض الثاني لمسلسل "حواديت الشانزليزيه" سيكون بداية من غد السبت، بعد أن عرض المسلسل عرضا أول على شاشات "أون، mbc 4، mbc Iraq" منذ أشهر قليلة، وحقق نجاحا كبيرا.

وأضاف سليم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العرض الثاني سيكون على قناة "سي بي سي" في الساعة السابعة مساءا، مشيرا إلى أن عرض العمل على قناة أخرى يفتح مجالا لمشاهدته أكثر من مختلف الفئات، كون كل قناة لها جمهورها ومتابعيها.

وأشار المؤلف، إلى أن عرض المسلسل خلف ردود أفعال قوية، مؤكدا أنه يتمنى أن ينال إعجاب الجمهور الذي لم يشاهده فور عرضه على شاشة "سي بي سي"، مؤكدا أنها قناة كبيرة وتحظى بمشاهدات كبيرة في أعمالها ومحتواها الذي تقدمه.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار وداليا مصطفى ومي سليم وآخرون، وهو من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد ومن إخراج مرقص عادل.

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