النيابة: لا شبهة جنائية في العثور على جثة تحت كوبري بالزيتون

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة متحللة عثر عليها أسفل كوبري تحت الإنشاء بمنطقة حلمية الزيتون، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، والتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها وإرسالها للهيئة الوطنية للإعلام وإثبات ما جاء بها في تقرير.وتبين من تفريغ كاميرات المراقبة على مدار أسبوع عدم وجود شبهة جنائية، وأن الجثة لمشرد ينام أسفل كوبري حلمية الزيتون، وأن الوفاة نتيجة وضع حمولة من مواد الإنشاء عليه.وتبين من مناظرة الجثة أنها لشخص يرتدي ملابسه، ولا توجد أي إصابات في جسده، وسبب الوفاة المبدئي نتيجة سد المسالك الهوائية وعدم القدرة على التنفس.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتوفى اعتاد النوم أسفل الكوبري محل العثور عليه، وأثناء قيام العمال بتفريغ حمولة رمال في وقت متأخر من الليل، وبسبب عدم وجود إضاءة لم يلاحظ أحد تواجده، وقاموا بتنزيل الحمولة فوقه ودفنه أثناء نومه ففارق الحياة.كان قسم شرطة الزيتون قد تلقى بلاغا من العمال القائمين بأعمال حفر لكوبري تحت الإنشاء، بمنطقة حلمية الزيتون، يفيد بالعثور على جثة فى حالة تحلل أثناء قيامهم بأعمال الحفر بدائرة القسم.وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة لذكر متحللة ويرتدى كامل ملابسه، تم نقل الجثة إلى المشرحة، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.