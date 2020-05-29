نقابة الكتاب تنعى عونى عبدالرءوف: بذل مجهودًا فذًا لنشر علوم اللغة

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبدالهادى، الدكتور عونى عبد الرءوف، الرئيس الشرفى لاتحاد كتاب مصر، عن عمر يناهز الـ 91 عاما، حيث أعلن فى نوفمبر 2019، عن اختيار مجلس إدارة النقابة، الدكتور عونى عبد الرءوف، رئيسًا شرفيًا للاتحاد لمدة عام اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2019.وقال النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ننعى ببالغ الحزن والأسى رحيل قامة من قامات الثقافة والعالم فى مصر بصفة خاصة وفى العالم بصفة عامة، فكان الراحل حالة فريدة ومجهودا فذا فى نشر علوم اللغة، رحل عن عالمنا اليوم تاركًا ميراث كبير من الكتب أمام الأجيال المتعاقبة.وولد عونى عبدالرءوف فى 1 سبتمبر 1929، هو المدير العربى السابق للمدرسة الألمانية الإنجيلية بالقاهرة، والعميد السابق لكلية الألسن جامعة عين شمس، وعضو سابق فى لجنة الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، مقرر لجنة قطاع الآداب العليا لفحص بيانات المتقدمين لقوائم المحكمين وعضوية اللجان العلمية العاشرة (2008م - 2011م) بالمجلس الأعلى للجامعات.عونى عبد الرءوف حصل من قبل على جائزة فريدرش ريكارت من ألمانيا 1986 م، جائزة جامعة عين شمس التقديرية 2000 م، جائزة اتحاد الكتاب المصرى فى مجال دراسات الاستشراق وشهادة تقدير 2003م، ومن أهم مؤلفاته: "قواعد اللغة العبرية (1969)، فردريش ريكرت، عاشق الأدب العربي (1974)، بدايات الشعر العربى بين الكم والكيف (1976)، القافية والأصوات اللغوية (1977)، جهود المستشرقين في التراث العربى بين التحقيق والترجمة (2004، 2006)، تاريخ الترجمة العربية بين الشرق العربى والغرب الأوربى (2008).