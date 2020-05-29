حملات مكبرة للرش والتطهير بمدن مطروح لمكافحة كورونا (صور)

شن مركز ومدينة براني حملة مكبرة للرش والتطهير، اليوم الجمعة، بشوارع المدينة وحي الأمل والحج سيد والمعهد الديني والمزرعة ومقلب القمامة البحري، وذلك تحت إشراف العميد ياسر عامر رئيس مدينة براني.واستمرت أعمال الرش والتطهير للسيارات والشوارع ومراكز الخدمات ومحطات الوقود وخاصة السيارات القادمة من خارج المحافظة والمتوجهة إلى مدينة العلمين، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.وتمت أعمال الرش والتطهير باستخدام معدات مجلس مدينة العلمين المتواجدة بصفة مستمرة ودورية على بوابة الرسوم طريق وادي النطرون العلمين تحت إشراف رضا جاب الله رئيس مدينة العلمين.وقام مركز ومدينة مرسى مطروح بحملة مكبرة لرش وتعقيم مجمع المحاكم مطروح وتكثيف رش وتعقيم للسيارات بكمين 21 بمدخل المدينة من خلال رجال ومعدات مجلس مدينة مرسى مطروح، تحت إشراف اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مدينة مرسى مطروح.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف أعمال النظافة والتطهير بجميع مدن المحافظة في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح ضد فيروس كورونا.