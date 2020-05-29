تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.أسفرت جهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5194 شخصًا مخالفًا لقرار حظر المواطنين، وضبط 2002 سيارة مخالفة وضبط 168 دراجة نارية مخالفة وضبط 107 مركبات "توك توك" مخالفة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها- بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.