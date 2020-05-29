كورونا يلغي 15 ألف وظيفة في «رينو» الفرنسية

أعلنت شركة رينو الفرنسية للسيارات عزمها إلغاء 14600 وظيفة كجزء من إعادة الهيكلة الشاملة التي ترمي لخفض التكاليف في ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأوضحت "رينو" اليوم الجمعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنها سوف تخفض النفقات بحوالي ملياري يورو (ما يعادل 2.2 مليار دولار أمريكي) خلال السنوات الثلاث المقبلة.وقالت "سي إن إن" إن الشركة الفرنسية تعتزم إلغاء 4600 وظيفة، من بين 14600، في فرنسا وحدها و10 آلاف وظيفة أخرى حول العالم.وتخطط الشركة لخفض عدد السيارات التي تنتجها سنويًا من 4 ملايين إلى 3.3 مليون بحلول عام 2024، كما تهدف لمنع بيع سياراتها في الصين.