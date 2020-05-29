25 إصابة جديدة بكورونا في المجر

أعلنت السلطات الصحية في المجر، اليوم الجمعة، عن تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) داخل البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 3841 حالة.ونقلت صحيفة "هنجري توداي" المجرية عن مصادر حكومية مطلعة أن حصيلة الوفيات من جراء المرض زادت خلال الـ24 ساعة الماضية بمقدار 8 حالات، معظمهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 517 حالة.في الوقت ذاته، تعافى 2024 مريضًا داخل المستشفيات بالكامل.. فيما انخفض عدد الإصابات النشطة إلى 1300.. ويخضع 384 من مرضى كورونا للعلاج في المستشفيات، منهم 24 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.