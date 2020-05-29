رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع المبعوث الأوروبي للسلام مخططات الضم

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام سوزانا تريستال، عبر الفيديو كونفرانس، آخر التطورات السياسية، لاسيما مخططات الضم الإسرائيلية.وقال اشتية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة - "إن إسرائيل هي التي خرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها ولم تلتزم بها.. والآن تتجه نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، مجددا التأكيد على أن ذلك يشكل خرقًا فاضحًا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة".وشدد على أن قيادة بلاده، وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ردت على الخروقات الإسرائيلية بأنه لم يعد باستطاعتها الالتزام بهذه الاتفاقيات من طرف واحد.كما بحث اشتية مع تريستال أجندة مؤتمر المانحين المقبل، مؤكدا أهميته في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، منوها إلى أن استمراره يشكل رسالة مهاة في وجه محاولات تصفيته واستبداله، خاصة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.