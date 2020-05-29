فلسطين تطلع قبرص على قرارات استيطانية جديدة

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مع وزير خارجية قبرص ونيكوس كريستودليدس، آخر التطورات والمستجدات في المنطقة والأراضي الفلسطينية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، أن عريقات أطلع كريستودليدس على قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومخططها لإجراء الضم في الأغوار الفلسطينية وأراضي الضفة الغربية، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات دولية حازمة ضد الضم، الذي تدعمه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ومن جهته، أكد وزير خارجية قبرص رفض بلاده للضم، مشددا على أن موقف بلاده واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية.. مشيرا إلى أن أي حل سلمي يجب أن يكون مبني بالأساس على نظام دولي يحكمه القانون الدولي وينهي الاحتلال ويفضي إلى إقامة دولتين على حدود 1967.