«صحة الدقهلية»: توزيع أدوية الوقاية من كورونا على حالات العزل المنزلي

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام فرق من الطب الوقائي والعاملين بالوحدات الصحية بتجهيز شنط الأدوية اللازمة لمصابي فيروس كورونا المستجد، وتوصيلها للمرضى في منازلهم أو الحصول عليها من الوحدة الصحية القريبة لهم، ممن يتحولون للعزل المنزلي وعقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابية التحليل.وأضاف مكي، في بيان، أن الأمر لم يقتصر على إعطاء العلاج للمرضى فقط، بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين أيضا بإعطائهم العلاج وتناوله كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم.