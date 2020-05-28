ترامب يوقع رسميًا قرارًا يقيد مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن البيت الأبيض رسميا، مساء اليوم الخميس، عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا بشأن شركات وسائل التواصل الاجتماعي.من جانبه، قال الرئيس الأمريكي في كلمة له، إن شركات التواصل الاجتماعي تمارس احتكارًا ويعتزم إصدار تشريعًا بشأنها.وأضاف ترامب: "أتوقع أن يواجه الأمر التنفيذي بشأن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تحديات قانونية"، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".وشدد الرئيس الأمريكي ترامب على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لن تكون فوق القانون بعد توقيع القرار التنفيذي.يذكر أن هذا القرار يأتي بعد تهديد ترامب بإغلاق مواقع للتواصل الاجتماعي يتهمها بكبت أصوات المحافظين، وذلك بعد أن أضاف موقع تويتر رابطا تحذيريا لمراجعة الحقائق إلى بعض تغريدات ترامب لأول مرة.وسبق أن اتهم ترامب مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بالانحياز ضده بشكل كبير، كما هدد بـ"تشديد القواعد المنظمة" لمواقع التواصل الاجتماعي أو حتى "إغلاقها".وقال الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، أمس، إن فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ليس "الرد الصحيح" من قبل حكومة تقلقها الرقابة.