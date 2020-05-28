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محمد العسيري
الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يوقع رسميًا قرارًا يقيد مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس 28/مايو/2020 - 10:24 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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أعلن البيت الأبيض رسميا، مساء اليوم الخميس، عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا بشأن شركات وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي في كلمة له، إن شركات التواصل الاجتماعي تمارس احتكارًا ويعتزم إصدار تشريعًا بشأنها.

وأضاف ترامب: "أتوقع أن يواجه الأمر التنفيذي بشأن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تحديات قانونية"، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".

وشدد الرئيس الأمريكي ترامب على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لن تكون فوق القانون بعد توقيع القرار التنفيذي.

يذكر أن هذا القرار يأتي بعد تهديد ترامب بإغلاق مواقع للتواصل الاجتماعي يتهمها بكبت أصوات المحافظين، وذلك بعد أن أضاف موقع تويتر رابطا تحذيريا لمراجعة الحقائق إلى بعض تغريدات ترامب لأول مرة.

وسبق أن اتهم ترامب مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بالانحياز ضده بشكل كبير، كما هدد بـ"تشديد القواعد المنظمة" لمواقع التواصل الاجتماعي أو حتى "إغلاقها".

وقال الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، أمس، إن فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ليس "الرد الصحيح" من قبل حكومة تقلقها الرقابة.

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