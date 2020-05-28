مطران المنيا يترأس قداس «عيد الصعود» بكاتدرائيّة يسوع الملك

ترأس الأنبا بطرس فهيم، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الخميس 28 مايو، صلاة قداس عيد الصعود المجيد، بكاتدرائيّة يسوع الملك بالمنيا.شارك الأنبا بطرس في صلاة الذبيحة الإلهية الأب كيرلس مكسيموس، الأب سعيد لوقا رعاة الكاتدرائية، والشماس الإكليريكي مينا صموئيل، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكاتدرائية.