خبير مناعة للأمريكيين: استعدوا لموجة ثانية من كورونا

حذر أنتوني فاوتشي خبير المناعة والأمراض المعدية، الأمريكيين من الموجة الثانية لفيروس كورونا التي قد يشهدها العالم، وسط ترقبات وتنبؤات من العالم أجمع عن زوال الجائحة.وكان فاوتشي، قال يوم أمس الأربعاء، إنه من الضروري الاستعداد للجولة الثانية من تفشي الوباء فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الموجة الثانية إذا جاءت ستكون فرصتنا في التصدي لها كبيرة، وفقًا لما أورده تقرير قناة العربية.وأضاف: "البلاد ستشهد إصابات جديدة بفيروس كورونا في الفترة القادمة، ولكن الولايات ستكون قادرة للتصدي إذا ما شهد العالم موجة ثانية من الفيروس، مؤكدًا أن الموجة الثانية سنراها في الخريف أو الشتاء القادمين.ونوه فاوتشي إلى أن الفيروس لن يختفي من الكوكب بحلول الخريف والشتاء، مضيفًا أن كورونا ما زال بحالة نشطة جدا في الولايات المتحدة على الرغم من تراجع الإصابات في بعض المناطق.وشدد على أن بلاده بحاجة ملحة لمواصلة الأبحاث والوصول إلى تطوير سريع للقاح فعال ينهي الأزمة، وذلك في حال عاد المرض مرة أخرى قريبًا، أو بشكل موسمي في المستقبل.وأعرب عن تفاؤله، حيث قال: "أنا متأكد من أننا سننجح في وقف تفشي الفيروس في الوقت الراهن، لكننا نحتاج حقًا إلى الاستعداد للتعامل مع الجولة القادمة".كما أوضح أن العديد من الولايات في أمريكا، أصبحت تتعامل مع إجمالي الإصابات وليست مع الأرقام اليومية، فإذا استمر هذا الأمر على أمريكا أن تستعد لموجة ثانية من الآن.وأردف أن أمريكا أمامها 4 أشهر للتأكد من أنها تملك نظاما قويا وقدرة أقوى لمواجهة الوباء، من خلال عمليات الكشف والعزل، وذلك استعدادا لإصابات أخرى ستعاود الظهور.واختتم فاوتشي لقائه الإعلامي ببصيص أمل في الخلاص من الوباء، قائلا: "من الممكن أن نقضي عليه لو حصلنا على مناعة كافية، مع اللقاح طبعا".وأضاف: "لدينا حالات قليلة جدا بالعودة إلى النسب، وبالتأكيد يمكننا السيطرة على الوباء، وقد تمت السيطرة عليه في بعض الحالات المناطق فعلا".ولفت فاوتشي إلى أنه من المرجح أن يبقى الفيروس التاجي الجديد في العالم لموسم أو موسمين آخرين، وذلك يعتمد على الوقت الذي يكون فيه اللقاح جاهزا، حيث يتوقع أن يكون الموسم الثاني أخف بكثير من الأول، خاصة لو توصل العالم للقاح، وقال: "إذا كان لدينا لقاح بحلول الشتاء المقبل، فسيكون ذلك بمثابة تغيير في اللعبة، أما إذا لم يكن لدينا لقاح، فسيكون لدينا موسم آخر منه بالتأكيد".