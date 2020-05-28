الأنبا بيمن يترأس قداس الصعود الإلهي بدير الملاك بنقادة

ترأس الأنبا بيمن أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بنقادة وقوص، صباح اليوم، صلوات القداس الإلهي لعيد الصعود، وذلك بدير الملاك ميخائيل بنقادة بمحافظة قنا.واقتصرت صلوات القداس على رهبان الدير، وذلك في إطار حرص الكنيسة على الحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الصعود المجيد، حيث تتذكر صعود السيد المسيح إلى السماء عقب 40 يومًا متصلة من قيامته، بحسب الإيمان المسيحي.