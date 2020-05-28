المحاكم تستعد للعمل وسط إجراءات احترازية مشددة

تستعد محاكم مجلس الدولة للقاء المتقاضين عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وسط إجراءات وقائية مشددة بحسب قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذى ألزم العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية بارتداء الكمامات الواقية ورصد عقوبة الغرامة التى لا تجاوز 4 آلاف جنيه وبالتالى سيكون بيد القاضى الإدارى توقيع تلك العقوبة على المتقاضين غير الملتزمين بارتداء الكمامة باعتبارها من جرائم الجلسات.وقام المجلس بشراء وحدات التعقيم الذاتى لتركيبها علي جميع أبواب مجلس الدولة كأهم ضمانة وقائية للقضاة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كما حدث وتم تركيبها فى مؤسسات الدولة ومجلس النواب والوزارات والجامعات، خاصة أن مقياس الحرارة لا يكفى لحماية الصحة العامة خاصة مع كثافة الأعداد في المحكمة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.وطالب المحامون بتفعيل دور حرس المحكمة من رجال الشرطة الذين يتعاملون مع الجمهور داخل القاعات بشأن مدى التزامهم بالقواعد الاحترازية.