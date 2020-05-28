مصرى عائد من الإمارات: الحجر الصحى بالمدينة الجامعية كان مميزًا

روى سامح سليمان، أحد المصريين العائدين من الإمارات، تفاصيل رحلته للعودة الي مصر والجلوس في الحجر الصحي حيث سجل بياناته على أحد التطبيقات الخاصة بالعالقين في الإمارات وتم الاتصال به بعد 10 أيام فقط لتحديد موعد لسفره إلى مصر، لافتًا إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة في المطار.ووجه سليمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح "، والمُذاع على فضائية "dmc"، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وللدولة المصرية على الجهود التي بُذلت لإعادة المصريين العالقين بالخارج.وأوضح المصري العائد من الإمارات أن الأكل في الحجر الصحي بالمدينة الجامعية للمصريين العائدين كان على أعلى مستوى، وكان هناك اهتمام بعمليات التعقيم والنظافة داخل الحجر الصحي.