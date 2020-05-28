رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي» لـ«خيري»: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 01:46 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقدر الجهود التى تقوم بها الأطقم الطبية لمواجهة أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، مؤكدًا تقديم الدعم والمساندة لجميع أفراد الأطقم الطبية للقيام بدورهم فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأضاف، خلال لقائه اليوم مع الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء: "تكاتفنا معًا هو السبيل لتخطى هذه المحنة التى يمر بها العالم، ومصر دومًا، قيادة وحكومة وشعبًا، تتكاتف فى وقت الأزمات، لتحقيق هدف واحد هو المصلحة العامة لهذا الوطن وأبنائه".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوي بـ«الألوان والدرجات»

إصابة مستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لفيروس كورونا

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

تعرض الأحد على «الوزراء».. «الدستور» تنشر خطة «الأوقاف» لإعادة فتح المساجد

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوي بـ«الألوان والدرجات»

مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

إنفوجراف

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

أيام زمان

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

بدون قصد.. كيف بدأ «الديلفرى» فى مصر؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

إشادة عربية بجهود الأطباء فى مواجهة كورونا

9.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا فى روسيا

اليونيسف وسايف ذي تشيلدرن: كورونا تدفع 86 مليون طفل للفقر

«الصحة العالمية»: كورونا قد يعيق مكافحة الملاريا فى إفريقيا

منوعات

روسيا توقف العمل ببطاقات مشجعي كأس العالم 2018

الخطوط الكويتية تنهى خدمات 1500 موظف أجنبى

أبرزها دم السلحفاة.. علاجات «خرافية» لكورونا حول العالم

تردد قناة روسيا اليوم عبر نايل سات RT بالعربية

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
جواز رفاعة الطهطاوي
نرمين يسر
دراما الكراهية
ماجد حبته
الفئران قد تأكل ملكة بريطانيا!
د. منى حلمى
89 عامًا على ميلاد فاتنة القلوب والعقول "فاتن حمامة"
المزيد

الثقافة

شريف عبد الهادي: دور النشر اتجهت للكتب الصوتية بسبب كورونا

«اغتيالات سياسية قبل قرن ونصف».. الخديوي يقتل الكواكبي بفنجان قهوة

«الشارقة للمتاحف» تطلق معرضًا رقميًا للهواة والناشئين

«10 سنوات منذ رحيله».. حكاية أسامة أنور عكاشة مع «بابا شارو»