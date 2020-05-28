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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 39 حالة تعدٍ على الأراضى وأملاك الدولة فى المنيا

الخميس 28/مايو/2020 - 01:16 م
إزالة تعدي
إزالة تعدي
المنيا ـ على حسين
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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة كل أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المحافظ - في تصريحات صحفية - إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة أزالت 39 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ودون ترخيص، منها 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 375 مترًا مربعًا، و27 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية خاصة على مساحة 3305 أمتار مربعة، 7 حالات تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1940 مترًا مربعًا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأربعاء، 812 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3925 فدانًا و17 قيراطًا و32 سهمًا، و2984 حالة إزالة مبانٍ بمساحة 409386 مترًا مربعًا.

وشدد المحافظ على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.
إزالة تعدي
إزالة تعدي

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