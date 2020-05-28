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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع اليورو بفضل تفاؤل إزاء صندوق لتعافي الاتحاد الأوروبي

الخميس 28/مايو/2020 - 10:03 ص
اليورو
اليورو
وكالات
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واصل اليورو الارتفاع، اليوم الخميس، بدعم من خطة للاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو 826.35 مليار دولار لدعم اقتصادات التكتل المتضررة من فيروس كورونا، بيد أن المكاسب كانت محدودة مع تسلل الشكوك بشأن تنفيذ الخطة.

وكشفت المفوضية الأوروبية النقاب أمس الأربعاء، عن خطة لدعم الاقتصادات المتضررة من الجائحة، لتأمل في إنهاء أشهر من الخلاف بشأن كيفية تمويل التعافي، وهو ما كشف عن صدوع في أنحاء التكتل الذي يضم 27 دولة.

وبموجب الاقتراح، ستصرف المفوضية الأوروبية ثلثي الأموال في صورة منح والباقي في صورة قروض لتخفيف التراجع غير المسبوق المتوقع هذا العام.

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.1 % إلى 1.1016 دولار، بعد أن صعد في وقت سابق لأعلى مستوى في شهرين إلى 1.1035 دولار.

واستقر اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 1.0664 على الرغم من أنه صعد في اليوم السابق لأعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر.

واستقر مؤشر يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 98.93 إذ تمسكت العملة الأمريكية بمركزها في ظل تيار معاكس بين تزايد التوتر بين الصين والولايات المتحدة والتفاؤل بشأن تعافي النمو العالمي مع إعادة فتح الاقتصادات.

وأفاد أشخاص مطلعون أن الولايات المتحدة تعد حاليا مجموعة من الخيارات لمعاقبة الصين بسبب تشديد قبضتها على هونج كونج، بما في ذلك فرض عقوبات ورسوم جمركية وقيود على الشركات الصينية.

وكان اليوان محايدا في تعاملات السوق الخارجية، بيد أنه ظل قريبا من المستوى القياسي المنخفض البالغ 7.1965 الذي نزل إليه في اليوم السابق.

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