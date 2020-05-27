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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«إيجابية».. ظهور نتيجة تحليل كورونا لـ رجاء الجداوي

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:57 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مصطفى دياب
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أجرى مستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية (المخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد) تحليلا جديدا للفنانة رجاء الجداوي المصابة بالفيروس منذ أول أيام العيد.

وظهرت قبل قليل نتائج التحاليل الأول لها داخل مستشفى العزل التي أثبتت إيجابيته، واستمرار تواجد الفيروس في جسدها.

وأكدت مصادر لـ«الدستور» أن المستشفى أجرى تحليلا لها بعد اختفاء الأعراض حيث تراوحت حرارتها بين 38 و37 منذ دخولها المستشفى وحتى الآن.

وقالت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي في تصريحات سابقة، إن نتائج التحاليل التي أجرتها للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا من عدمه نتيجة اختلاطها بوالدتها رجاء الجداوي، ظهرت وأثبتت سلبية إصابتها بكورونا، مشيرة إلى أنها بصحة جيدة ولم تظهر عليها أي أعراض وتعزل نفسها في منزلها، مضيفة أنه من المقرر إجراء مسحة أخرى لها بعد ثلاثة أيام، للتأكد من عدم حملها للفيروس.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد شعرت يوم 28 رمضان بارتفاع درجة الحرارة لـ39 وعقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم، واختفت الأعراض عليها بعد وصولها مستشفى العزل.

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