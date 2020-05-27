الجيش الليبي ينفي استلام مقاتلات حديثة من أي دولة

نفي المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم، استلام أي طائرات مقاتلة حديثة خلال السنوات الأخيرة.وقال المسماري، في تصريحات له، اليوم، إن كل الطائرات التي تم استخدامها خلال العمليات قديمة، وتم إصلاحها من قبل فنيين تابعين للقوات المسلحة.وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القوات الليبية قادرة على حسم الموقف لصالحها.