النقد الدولي: كورونا يعطل صدور البيانات الاقتصادية المهمة

كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن هناك أهمية بالغة للبيانات الاقتصادية في الوقت الراهن، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن الجائحة قد عطلت صدور العديد من تلك البيانات الاقتصادية.وأوضح صندوق النقد الدولي، أنه يعمل جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء، من أجل عدم تعطيل تلك البيانات، وذلك من خلال إعطاء أولوية لعناصر البيانات الأكثر تأثيرا على الإحصاءات الحرجة والتركيز عليها، ووضع تقديرات مؤقتة لعناصر البيانات الناقصة أو احتساب قيمها باستخدام مصادر البيانات البديلة، واستخبارات السوق، وأفضل ما يمكن من التقدير الاستنسابي.ومن أمثلة ذلك استخدام الأسعار المتاحة على شبكة الإنترنت أو البيانات المستمدة عن طريق حشد المصادر (اللجوء إلى مجتمعات الإنترنت للمساعدة في جمع البيانات)؛ لتحل محل الأسعار الناقصة بسبب إغلاق المحال التجارية، واستخدام سجلات الهجرة لتحل محل مسوح السفر التي تُجرى بشكل مباشر والتي يستحيل إجراؤها الآن بسبب التباعد الاجتماعي، وتعزيز شفافية الإجراءات الإحصائية عن طريق الإفصاح الكافي عن الأساليب المستخدمة في تقدير البيانات الناقصة والمحتسبة، وإخطار المستخدمين مقدما بأي تأخير في نشر المؤشرات الإحصائية الأساسية.