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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدعم قطر.. مخطط تركي لتصعيد الإرهاب في ليبيا بعد عطلة العيد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:20 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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كشفت صحيفة "أوراسيا ديلي" الروسية، خلال مقال منشور الاربعاء، عن مخطط يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في محاولة لاحتدام المعارك على الساحة الليبية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وأكد المقال أن "تركيا" نظمت جسرا جويا إلى ليبيا،خلال الأيام الأخيرة، تم رصد خلاله رحلات جوية منتظمة لطائرات النقل العسكرية التركية C-130 (هرقل)، لنقل معدات عسكرية ومقاتلين من المعارضة السورية إلى ليبيا.

وأفاد التقرير بهبوط طائرة نقل من طراز Q-17 Globemaster III تابعة لقطر، في مطار مدينة مصراتة الليبية، التي أصبحت نقطة الاستقبال الرئيسية لشحنات الأسلحة من تركيا.
واستند إلى تصريحات الخبير العسكري الروسي يوري ليامين، بناءً على البيانات المنشورة، في بوابة "الأسلحة الروسية"، بأن هناك طائرات نقل حلقت في وضعية إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال، وتنكرت بهيئة رحلات جوية تابعة للقوات الجوية التركية.

وكما بات معروفا، نشرت تركيا في منطقة مصراتة، منظومات MIM-23 هوك الصاروخية المضادة للطائرات.

وقال ليامين: "يعتقد بأن طائرتين صينيتين مسيّرتين من طراز Wing Loong II، تابعتين للجيش الوطني الليبي، أسقطتا بمساعدة القوات التركية ودفاعاتها الجوية، في الأيام الأخيرة".

بالإضافة إلى ذلك، جرى تحت إشراف الخبراء الأتراك، في طرابلس، في منطقة مجاورة للمباني السكنية، بناء مدرج للطائرات التركية المسيرة Bayraktar TB2. مثل هذا التجاور الخطير يمكن أن يؤدي إلى عواقب محزنة للغاية. فـ ليامين يحذر من أن قوات حفتر إذا حاولت تدمير هذا الموقع، فستصاب مباني المدنيين.

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